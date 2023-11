Twente gagne plus d’argent grâce à sa buvette qu’en vendant des joueurs

Ils avaient sûrement besoin d’oublier leur non-qualification en Coupe d’Europe.

Le média néerlandais Voetbal International s’est intéressé ce lundi aux comptes du club de Twente, qui a terminé 5 e en Eredivisie lors du dernier exercice, et pointe actuellement à la 4 e place du classement, synonyme de barrage de Ligue Europa. Le plus ancien média de football néerlandais a remarqué une curiosité dans les finances du club d’Enschede : celui-ci a réalisé plus de profits sur l’exercice 2022-2023 en vendant des bières dans son stade qu’en vendant des joueurs lors du mercato. En tout, le bénéfice de Twente issu de la vente de bières et de nourriture dans son stade est de 6 millions d’euros, tandis que les Tukkers n’ont gagné que 3,75 millions d’euros grâce aux transferts sortants. Le chiffre d’affaires du club en restauration dépasse même les 10 millions d’euros. Une particularité spécifique en Europe au club néerlandais, toujours selon Voetbal International .…

CD pour SOFOOT.com