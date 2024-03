Tusk réclame des sanctions européennes sur les produits agricoles russes et bélarusses

Donald Tusk à Varsovie, le 28 février 2024. ( AFP / WOJTEK RADWANSKI )

Le Premier ministre polonais Donald Tusk a annoncé lundi que la Pologne réclamerait à l'Union européenne des "sanctions complètes" sur les produits agricoles et alimentaires russes et bélarusses, une revendication soutenue immédiatement par Kiev, au moment où l'UE est secouée par un mouvement de protestations des agriculteurs.

"Je préférerais que l'ensemble de l'Union européenne décide de sanctions contre la Russie et le Belarus en ce qui concerne les produits alimentaires et agricoles", a déclaré M. Tusk à la presse à Vilnius.

Selon lui, une décision commune de l'UE serait "plus efficace" que des décisions individuelles prises par les Etats membres.

Jusqu'à présent, la Lettonie a interdit l'importation de produits alimentaires en provenance de Russie et du Belarus, y compris via des pays intermédiaires, début février.

Le Premier ministre ukrainien Denys Chmygal a soutenu, à Kiev, l'initiative polonaise.

"Nous devons chercher un mécanisme (...) et nous appelons la Commission européenne à trouver ce format" pour bloquer les importations russes et bélarusses, a-t-il dit.

Citant les statistiques d'Eurostat, il a souligné que les importations par l'UE de produits agricoles et agroalimentaires russes ont augmenté de 4,9 millions de tonnes en 2022 à 5,1 millions de tonnes au cours des onze premiers mois de 2023.

L'UE "n'a pas sanctionné de produits alimentaires en raison de sécurité alimentaire mondiale", a-t-il dit, mais "comment se fait-il qu'au cours d'une invasion à grande échelle, de sanctions et de menaces de la part de la Russie à l'égard de l'Europe, ses exportations vers l'UE augmentent?", le tout en approvisionnant "le budget russe et l'Etat agresseur russe".

A Varsovie, le Premier ministre polonais a précisé qu'il demanderait lundi au Parlement polonais d'adopter une résolution appelant la Commission européenne à "imposer des sanctions complètes" sur les produits agricoles et alimentaires russes et bélarusses qui ne ont pas soumis à des embargos européens.

Selon lui, de telles mesures permettraient de protéger plus efficacement les marchés agricoles et alimentaires européens, ainsi que de "débloquer totalement les possibilités d'exporter les produits agricoles et alimentaires ukrainiens vers des pays tiers".

Les agriculteurs polonais bloquent depuis des semaines les postes-frontières avec l'Ukraine et d'autres routes dans tout le pays pour protester contre ce qu'ils considèrent comme une concurrence déloyale de l'Ukraine.

Les blocages ont provoqué une crise dans les relations bilatérales, avec au moins quatre incidents au cours desquels des agriculteurs polonais ont déversé des céréales ukrainiennes depuis des camions et des trains de marchandises.