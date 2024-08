Turquie: l'inflation ralentit à 61,78% sur un an en juillet

Recep Tayyip Erdogan le 20 juillet 2024 à Nicosie, Chypre. ( TURKISH PRESIDENTIAL PRESS SERVI / TURKISH PRESIDENTAL PRESS SERVIC )

L'inflation en Turquie a nettement ralenti en juillet en baissant de dix points à 61,78% sur un an, contre 71,6% en juin, selon les chiffres officiels publiés lundi.

S'il y a eu ralentissement sur un an, la hausse des prix à la consommation a accéléré sur un mois, s'inscrivant à 3,23% en juillet, alors qu'elle était de 1,64% en juin.

Sur un an, la flambée des prix concerne tout particulièrement l'éducation (+104,5%), le logement (+98,4%), l'hôtellerie et la restauration (+76%) et la santé (+63,2%), selon l'Institut statistique turc.

"L'inflation annuelle est en baisse. (...) Nous continuons de recevoir des résultats positifs dans tous les domaines de notre programme, dont l'objectif principal est la désinflation. La baisse de l'inflation se fera davantage sentir dans la période à venir", s'est réjoui sur le réseau social X le ministre turc de l'Economie Mehmet Simsek.

L'inflation baisse traditionnellement en été en Turquie, en raison d'une moindre consommation d'énergie, mais aussi de l'afflux de devises étrangères dû au tourisme.

Selon les prévisions de la banque centrale turque, l'inflation s'établira à 43,5% sur un an fin 2024 et à 25,5% fin 2025. Elle était passée de 38,2% en juin 2023 à 75,45% en mai dernier, accélérant de manière quasi continue.

La banque centrale turque a maintenu fin juillet son taux directeur inchangé à 50% pour le quatrième mois consécutif, affirmant "surveiller de près" le ralentissement de l'inflation amorcé en juin, après le pic de mai.

La flambée des prix est vue par les analystes comme la raison majeure de la débâcle du Parti de la justice et du développement (AKP, islamo-conservateur) du président Recep Tayyip Erdogan aux élections locales organisées fin mars.

Les chiffres officiels de l'inflation sont contestés par les économistes indépendants du Groupe de recherche sur l'inflation (Enag), qui calculent la hausse des prix à la consommation à 100,88% en glissement annuel.