Turquie, Grèce : c’est arrivé près de chez vous

Aux marges méditerranéennes du football européen, la Grèce et la Turquie traversent des crises sans précédents. Il serait pourtant erroné voire dangereux de les réduire aux extravagances de pays de « seconde zone » au sein de l’UEFA.

C’est un vrai coup de tournevis qui a été donné. La totalité des matchs de la Super Ligue en Grèce se dérouleront à huis clos jusqu’en février prochain (cela pourra toucher également les matchs européens au cas par cas). Une décision radicale des autorités qui fait suite notamment aux violences envers des policiers lors d’un match de volleyball entre le Panathinaïkos et l’Olympiakos. Il faut se souvenir que la plupart des grands clubs grecs restent des structures omnisports et que les ultras en suivent les diverses sections, jusqu’à craquer des fumis dans les piscines pour les rencontres de water-polo. L’ampleur du problème s’avère donc telle que Kyriákos Mitsotákis, le Premier ministre, a annoncé officiellement la terrible décision, surtout au regard du poids et de l’importance du ballon rond dans le pays (Gerald Darmanin a du prendre des notes, sait-on jamais ce que l’avenir nous réserve). Si la venue des supporters de l’AEK à Marseille s’était parfaitement déroulée – une grande amitié existe entre les deux tribunes – , il faut se souvenir que le passage de leurs homologues du PAOK Salonique en 2022 avait été nettement plus agité. La situation a également provoqué des remous dans les instances du foot pro. Evángelos « Vangélis » Marinákis, président de l’Olympiakos (et de Nottingham Forest), mais surtout de la Ligue grecque de football a démissionné de cette dernière, à la suite d’une motion de censure soumise à son encontre par plusieurs clubs dont le le PAOK, le Panathinaïkos et l’AEK Athènes.

De l’autre côté de la mer Égée, en Turquie, le corps arbitral s’est retrouvé au cœur d’un drame, poussant également le gouvernement à intervenir. Le 11 décembre, lors d’une confrontation entre Rizespor et Ankaragücü, l’arbitre, Halil Umut Meler, a été suite à l’églisation de l’équipe adverse jeté à terre et frappé alors qu’il s’était mis en boule, par des membres du staff d’Ankaragücü, dont le président Faruk Koca – pourtant récompensé l’an dernier pour son fair play. Résultat, selon l’hôpital Acibadem d’Ankara, « son pronostic vital n’est pas engagé. Il y a un saignement autour de l’œil gauche et une petite fissure à cet endroit » . Pour se justifier, Faruk Koca, qui a quitté son p

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com