Tunisie : « Les causes de la crise sont toujours là »

La Tunisie est-elle ingouvernable ? La question est posée au lendemain d'une période de quatre mois et demi où le pays a attendu avec impatience la formation d'un gouvernement après une séquence électorale des plus denses avec une présidentielle qui a conduit à l'élection d'un homme sans parti et des législatives qui ont envoyé au Parlement, l'Assemblée représentative populaire, des élus aux convictions politiques souvent bien éloignées les unes des autres. Pour mieux comprendre cet imbroglio qui ne manquera pas de jouer sur les institutions et le rapport des populations aux politiques, Michaël Ayari, senior analyst chez International Crisis Group, s'est confié au Point Afrique.Le Point Afrique : La Tunisie sort d'une crise politique qui a duré quatre mois et demi. Comment expliquez-vous cette séquence ?Michaël Ayari : Ce type de crise gouvernementale et parlementaire est relativement commun dans d'autres pays, y compris dans les vieilles démocraties. Le problème, c'est que, vu ses défis économiques, la Tunisie n'a pas le luxe de vivre ce genre de crise à répétition. Le temps presse. L'administration publique, en attente de nouveaux dirigeants, a quasiment été bloquée. Pour beaucoup, la confiance octroyée au gouvernement de Fakhfakh jeudi dernier a été vécue comme un soulagement. Mais les causes de la crise sont toujours là. Ce qui a joué, c'est tout d'abord la fragmentation politique du Parlement qui s'explique, notamment, par le...