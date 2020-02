Tunisie : enfin un gouvernement !

Épuisé? Nouvelle séance marathon au Bardo. Dans ce palais beylical, QG de la vie parlementaire, on ne mégote pas sur son temps. On a connu ce mercredi une de ces séances plénières qui sont devenues une spécialité de la vie politique tunisienne. Les travaux ont commencé à 10 heures pour s'achever quinze heures plus tard. Une épreuve par laquelle sont passés les prédécesseurs d'Elyes Fakhfakh. Si ce dernier a franchi l'étape, non sans cicatrices politiques, ce ne fut pas le cas d'Habib Jemli, chargé de former le gouvernement au lendemain du scrutin. Le 10 janvier dernier, après deux mois de négociation, Jemli et son équipe recevaient un camouflet de la part des parlementaires, 134 voix contre.Lire aussi Tunisie : une mosaïque gouvernementale129 députés votent la confiance à Elyes FakhfakhFakhfakh, son successeur, désigné par le président de la République pour composer un gouvernement, a concrétisé son projet après quelques coups de théâtre sanglants. À 49 ans, ce social-démocrate a gagné la confiance de l'ARP : 129 voix en sa faveur (sur 217 députés), 77 contre, 1 abstention. Une gageure tant la situation politique était statufiée depuis le 15 février, lorsque le parti islamiste Ennahda a décidé de lui retirer sa confiance. Sans les voix de ses 54 élus, l'équipe ministérielle ? composée au prix de tractations retorses ? ne pouvait obtenir la confiance. Un bras de fer s'est engagé entre deux...