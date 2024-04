information fournie par So Foot • 19/04/2024 à 13:49

Tu sais que tu détestes Dibu Martínez quand...

Il a récidivé. Ce jeudi, Emiliano Martinez a refait au public français son petit numéro de Doha, en écœurant les Lillois dans une séance de tirs au but et envoyant Aston Villa énerver d’autres adversaires en demi-finales de Ligue Europa Conférence. Cette fois, c’est sûr, tu sais que tu détestes El Dibu plus que tout parce que...

… tu es lillois.

… tu es français.*…

* Et ça ne t’a en revanche jamais dérangé de « dibu-martiner » nos amis de Belgique.

Par Mathieu Rollinger pour SOFOOT.com