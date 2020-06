Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trump suspend l'entrée de certains travailleurs étrangers malgré l'opposition des entreprises Reuters • 23/06/2020 à 10:23









TRUMP SUSPEND L'ENTRÉE DE CERTAINS TRAVAILLEURS ÉTRANGERS MALGRÉ L'OPPOSITION DES ENTREPRISES WASHINGTON (Reuters) - Donald Trump a suspendu l'entrée aux Etats-Unis de certains travailleurs étrangers, une décision visant selon la Maison Blanche à soutenir l'économie américaine, mais qui a suscité une vive opposition de chefs d'entreprise. La suspension de certains types de visas, qui prend effet mercredi jusque fin 2020, doit permettre de réserver 525.000 emplois aux travailleurs américains, a déclaré lors d'une conférence de presse téléphonique un haut responsable de l'administration Trump. Il n'a pas précisé comment il aboutissait ce chiffre. Plusieurs grandes entreprises, notamment du secteur technologique, ont contesté cette décision, estimant au contraire que la suspension de ces visas serait contre-productive et risquait d'entraver la reprise. Les détracteurs de Donald Trump estiment pour leur part que le président américain se sert de la crise du coronavirus pour atteindre un objectif qu'il poursuit depuis bien longtemps: limiter l'immigration. Donald Trump, candidat à sa réélection en novembre prochain, a fait de l'immigration un thème majeur de sa campagne, bien que le coronavirus, l'économie chancelante et les manifestations contre les violences policières l'aient relégué pour le moment au second plan. (Ted Hesson; version française Laura Marchioro, édité par Jean-Michel Bélot)

