Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trump ne veut pas discuter avec la Chine de la phase 2 de l'accord commercial Reuters • 14/07/2020 à 23:02









TRUMP NE VEUT PAS DISCUTER AVEC LA CHINE DE LA PHASE 2 DE L'ACCORD COMMERCIAL WASHINGTON (Reuters) - Le président américain Donald Trump a dit mardi n'être pas intéressé pour discuter avec la Chine de la phase 2 de leur accord sur le commerce. "Je ne suis pas intéressé pour discuter avec la Chine pour l'instant", a-t-il dit lors d'un entretien sur CBS News en réponse à la question de savoir si la phase 2 des négociations commerciales était enterrée. "Nous avons conclu un accord commercial important", a ajouté Donald Trump en référence à l'accord de phase 1 signé en janvier. "Mais dès que l'accord a été conclu, l'encre n'était même pas sèche, et ils nous ont frappés avec l'épidémie", a-t-il déclaré, en faisant référence au nouveau coronavirus qui est apparu pour la première fois en décembre dernier dans la ville chinoise de Wuhan avant de se propager au reste du monde. "Donc pour l'instant, je n'ai pas envie de parler à la Chine d'un autre accord", a dit Donald Trump. (Eric Beech, Blandine Hénault pour la version française)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.