Trump : la théorie du wokisme contre son camp

Sous le coup de poursuites judiciaires inédites pour un ancien président, Donald Trump n’a pas manqué de saluer à sa façon l’élimination des Américaines de la Coupe du monde. La preuve, selon le grand manitou de la fierté retrouvée de l’homme blanc-hétéro-de droite, que cet échec sigle la faillite des si dangereuses féministes wokistes qui veulent détruire « son » Amérique.

Dans une Coupe du monde où se multiplient les surprises et les sorties des favorites, la défaite des Américaines aux tirs au but contre les Suédoises (0-0, 5-4 T.A.B.) ne constitue finalement qu’un épisode supplémentaire, qui pourrait au passage ouvrir le champ des possibles aux Bleues. Toutefois cet échec, certes surprenant pour une formation qui a régné sur le foot féminin pendant une décennie, a été vécu tout autrement par Donald Trump. L’ancien président, toujours amer et revanchard depuis sa défaite aux dernières élections, n’a pas manqué l’occasion de tacler le soccer « progressiste », qui plus est féminin et donc si souvent féministe outre-Atlantique. L’homme, qui par ailleurs apprécie plutôt le ballon rond, sait cibler ses ennemis pour ragaillardir ses troupes. Alors qu’il se trouve inculpé pour complot contre l’État, rien que ça, il doit effectivement continuer d’entretenir le sentiment d’une guerre civile permanente, d’un « pays réel » en guerre contre « l’État profond ».

L’ennemie numéro 1 est toute trouvée : Megan Rapinoe – qui a malheureusement raté sa tentative au point des 11 mètres. Aux yeux du prédicateur du « Great Again » , loin de se résumer à un couac ou une fin de cycle sur le plan sportif (l’attaquante vedette de la sélection nationale annonce sa retraite pour novembre), cet échec s’avère « tout à fait emblématique de ce qui arrive à notre ancienne grande nation sous le mandat du corrompu Joe Biden ». Sur son site Internet, TruthSocial, l’auto-proclamé sauveur de la nation précise : « Beaucoup de nos joueuses étaient ouvertement hostiles aux États-Unis. Aucune autre sélection ne s’est comportée de la sorte. C’est l’échec de la pensée woke ». Arriver à réaliser le lien entre l’épouvantail du wokisme et une frappe arrêtée par une gardienne de but en état de grâce, même CNews ou le nouveau JDD auraient un peu de pudeur à le tenter……

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com