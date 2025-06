Trump ferme le territoire américain aux ressortissants de 12 pays

information fournie par AFP • 05.06.2025 • 11:03 •

Le secrétaire américain à la Défense Pete Hegseth est arrivé jeudi au siège de l'Otan à Bruxelles avec un seul message: les alliés européens, et le Canada, ne peuvent plus compter seulement sur l'Amérique, et doivent désormais dépenser beaucoup plus pour leur sécurité.