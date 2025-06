Le gouvernement dévoile ses propositions pour favoriser l'égalité des chances dans les quartiers populaires

Le Premier ministre François Bayrou le 6 juin 2025 à Montpellier ( AFP / Sylvain THOMAS )

Le gouvernement a dévoilé mercredi à Montpellier quarante-deux propositions visant à renforcer l'égalité des chances pour les enfants et adolescents des quartiers populaires, et à mieux les accompagner psychologiquement, sans faire toutefois d'annonce forte dans un contexte budgétaire tendu.

Plus de la moitié des annonces correspondent à la poursuite de programmes existants, plébiscités par les élus.

Près de deux ans après les émeutes qui ont en partie enflammé les quartiers populaires, le chef du gouvernement et huit de ses ministres ont détaillé leurs propositions à l'occasion d'un comité interministériel des villes (CIV) placé sous le signe de "l'enfant dans la ville".

"La politique de la ville vise à réduire l’une des manifestations les plus saillantes, les plus aigües, les plus insupportables pour la solidarité républicaine, de la fracture territoriale: celle qui sépare les quartiers urbains les plus pauvres du reste du tissu local et national", a rappelé François Bayrou, cité dans une présentation transmise à la presse.

Trois axes ont été retenus: le soutien à l'enfance et à l'émancipation de la jeunesse, l'amélioration du cadre de vie des habitants et le développement économique, notamment en faveur de l'entrepreneuriat féminin.

Sur l'enfance, les objectifs de scolarisation des moins de trois ans seront ainsi "doublés dès la rentrée 2026" dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). Soit 100 nouvelles classes de très petite section de maternelle par an pour favoriser la socialisation précoce et lutter contre les inégalités scolaires "à la racine".

Cent nouvelles crèches seront également créées d'ici 2029.

Pour renforcer la prise en charge psychologique des jeunes, dont la santé mentale se dégrade fortement, un accueil psychologique sera mis en place là où existent déjà des programmes de lutte contre le décrochage scolaire, en mobilisant le dispositif Mon soutien psy. Rien n'a été précisé en revanche sur la façon dont seraient mobilisés ces spécialistes dans un contexte de forte pénurie dans les quartiers.

- Dispositifs évaluables -

D'autres programmes qui ont fait leurs preuves seront par ailleurs amplifiés, telles les cités éducatives, aujourd'hui au nombre de 250 dans 600 des 1.600 QPV. De source gouvernementale, 60% des mesures présentées sont "reconduites, parce qu'elles marchent".

Le Premier ministre François Bayrou, à gauche et la ministre de l'Education Elisabeth Borne, à droite, à Montpellier le 6 juin 2025 ( AFP / Sylvain THOMAS )

Des formations de l'enseignement supérieur "d'excellence" seront également fléchées pour des lycéens, sur le modèle des "cordées de la réussite", et les jeunes pourront être préparés dès le lycée à des concours de catégorie A et B de la fonction publique.

"Nous nous sommes efforcés de constituer un socle de dispositifs crédibles (...) évaluables, avec des objectifs qui ont une échéance", a précisé une source gouvernementale, ajoutant que les crédits votés en 2025 "seront exécutés" et les nouvelles actions "financées".

Environ 70% des mesures du dernier CIV sont "réalisées ou en cours de déploiement" et 30% ont été "retravaillées" ou abandonnées faute de budget.

Deuxième grand axe: l'amélioration du cadre de vie des habitants, avec le doublement à près de 500 du nombre de "délégués à la cohésion police/population", souvent d'anciens policiers ou gendarmes qui assurent une présence sur le terrain.

Le gouvernement entend également résoudre, d'ici janvier 2026, "l'ensemble des difficultés d'entretien des parties communes" des immeubles sociaux, telles les pannes d'ascenseur, en privant certains bailleurs défaillants de l'abattement fiscal dont ils bénéficient aujourd'hui.

"C'est une question de dignité. Et de ce point de vue-là, les bailleurs sociaux sont à 85% au rendez-vous, tandis que 15% ont besoin d'un accompagnement renforcé", a expliqué à l'AFP Juliette Méadel, ministre de la Ville.

Mesure innovante, mille offres de stage d'internat dans les QPV seront proposées aux jeunes médecins.

Enfin une batterie de mesures pour favoriser le développement économique, notamment au bénéfice des femmes, prévoient la création d'un fonds d’investissement de 60 millions d’euros en 2025 et une enveloppe de 150 millions d’euros de microcrédit.

Pour attirer les investisseurs privés et dynamiser l'économie des quartiers, des incitations fiscales remplaceront le dispositif des zones franches urbaines-territoire entrepreneur (ZFU-TE).

Juliette Méadel, ministre de la Ville, au centre, le 6 juin 2025 à Montpellier ( AFP / Sylvain THOMAS )

"Nous allons cibler les entreprises et les secteurs sous-représentés", a expliqué à l'AFP Juliette Méadel, qui souhaite notamment faire revenir dans les quartiers du "commerce artisanal de qualité comme un salon de thé, une librairie ou un marchand de légumes".

Ce rendez-vous se tient dans un contexte budgétaire particulièrement tendu, alors que le gouvernement cherche 40 milliards d'économies pour 2026.

La France compte environ 1.600 QPV qui représentent six millions d'habitants.

Créé en 1988, le CIV vise à coordonner l’action des différents ministères en matière de politique de la ville afin de répondre plus efficacement aux difficultés de ces quartiers défavorisés.

Le précédent avait eu lieu en octobre 2023 après de nombreux retards et quatre mois après les émeutes déclenchées par la mort de Nahel, tué par un policier à Nanterre.