TRUMP DONNE SON FEU VERT À L'ACCORD ENTRE ORACLE ET TIKTOK WASHINGTON (Reuters) - Donald Trump a annoncé samedi qu'il donnerait son feu vert à un accord qui pourrait permettre à TikTok de poursuivre ses activités aux États-Unis, après avoir menacé d'interdire l'application chinoise de partage de vidéos en août. Le président américain a déclaré aux journalistes accrédités à la Maison Blanche qu'il avait donné sa bénédiction à l'accord entre TikTok, Oracle et Walmart, qui créerait une nouvelle compagnie appelée TikTok Global. Oracle a annoncé prendre une participation de 12,5% dans TikTok Global. Oracle et Walmart pourraient détenir à terme une participation de 20% dans la société, selon une source. TikTok s'est dit "heureux que la proposition de TikTok, Oracle et Walmart résolve les inquiétudes de l'administration américaine liées à la sécurité et règle les questions relatives à l'avenir de TikTok aux États-Unis". Le propriétaire de TikTok, la société chinoise ByteDance, souhaite que l'application soit valorisée 60 milliards de dollars dans le cadre de l'accord avec Oracle et Walmart, selon l'agence Bloomberg. A ce prix, les deux entreprises américaines devraient débourser 12 milliards de dollars pour prendre une participation de 20% dans TikTok Global. Donald Trump a affirmé que la nouvelle société créerait 25.000 emplois aux États-Unis. "J'ai donné ma bénédiction à l'accord", a-t-il déclaré. La Chine doit encore donner son feu vert. Le département américain du Commerce avait annoncé vendredi que les téléchargements des applications chinoises TikTok et WeChat, considérées comme une menace pour la sécurité des Etats-Unis, seraient bloqués à compter de ce dimanche. (Alexandra Alper, Blandine Hénault et Camille Raynaud et Tangi Salaün pour la version française)

