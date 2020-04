Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trump dit être informé de l'état de santé de Kim Jong-un Reuters • 28/04/2020 à 08:06









TRUMP DIT ÊTRE INFORMÉ DE L'ÉTAT DE SANTÉ DE KIM JONG-UN WASHINGTON (Reuters) - Donald Trump a assuré lundi avoir une "très bonne idée" de l'état de santé du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, qui fait l'objet d'intenses spéculations depuis deux semaines. Citant une source nord-coréenne, Daily NK, un site d'information établi à Séoul, a rapporté la semaine dernière qu'il avait été opéré du coeur le 12 avril. L'information n'a pu être vérifiée. Un train spécial qui pourrait être le sien a été repéré la semaine dernière sur des photos satellites de la station balnéaire nord-coréenne de Wonsan examinées par 38 North, autre site consacré à la Corée du Nord dont les auteurs se trouvent à Washington. "Je ne peux pas vous dire exactement", a déclaré le président des Etats-Unis, interrogé sur l'état de santé de Kim Jong-un lors d'une conférence de presse à la Maison blanche. "Oui, j'ai une très bonne idée, mais je ne peux pas en parler maintenant. Je souhaite juste qu'il aille bien (...) J'espère qu'il va bien. Je sais à peu près comment il va. Nous verrons. Vous l'apprendrez probablement dans un avenir pas trop lointain", a ajouté Donald Trump. (Steve Holland et Tim Ahmann; version française Jean-Philippe Lefief)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.