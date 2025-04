Trump allège l'impact des droits de douane pour des constructeurs auto

Un transporteur de voitures transporte des véhicules Toyota RAV4 sur le point de passer de Windsor (Ontario), au Canada, à Detroit (Michigan), aux Etats-Unis, le 3 février 2025 ( AFP / JEFF KOWALSKY )

Le président américain Donald Trump a décidé mardi d'éviter aux constructeurs automobiles produisant aux Etats-Unis de payer un cumul de droits de douane sur les véhicules et les pièces détachées importées, et leur a également accordé un allègement temporaire.

"Nous voulons simplement les aider pendant cette période de transition. Du court terme", a déclaré le président avant son départ pour Detroit (Michigan), coeur de l'industrie automobile américaine, pour marquer ses 100 premiers jours au pouvoir.

Les constructeurs vont ainsi être exemptés de payer d'autres taxes douanières, comme celles sur l'acier ou l'aluminium.

Ils paieront le montant "le plus élevé", avait indiqué plus tôt un responsable du ministère du Commerce.

Le président a également décidé de mettre en place un dispositif temporaire pour réduire la facture douanière des constructeurs produisant et vendant leurs véhicules aux Etats-Unis.

Il s'agit de "protéger la sécurité nationale en incitant la production automobile sur le territoire national et en réduisant la dépendance américaine à l'égard des importations de véhicules étrangers et de leurs pièces détachées", précise la proclamation.

Pour tous les véhicules fabriqués et vendus aux Etats-Unis utilisant des pièces détachées importées, constructeurs américains et étrangers pourront ainsi déduire 15% du prix de vente recommandé la première année - et 10% la seconde - des frais de douane de 25% sur les importations suivantes.

Cela correspondra, détaille la proclamation, à une déduction de 3,75% du prix recommandé la première année (3 avril 2025 au 30 avril 2026) et de 2,50% la seconde (1er mai 2026 au 30 avril 2027).

Il s'agit "d'une déduction et non d'un remboursement", avait expliqué le responsable du ministère, affirmant que cette période de deux ans avait été jugée suffisante par les industriels pour installer une chaîne d'approvisionnement aux Etats-Unis.