Tropicale Amissa Bongo : victoire du Français Jordan Levasseur

Cette septième et dernière étape de la Tropicale Amissa Bongo, longue de 130 km, emmenait le peloton du port d'Ebolowa au c?ur des rues de Libreville, la capitale du Gabon. La victoire s'est une nouvelle fois jouée lors d'un sprint massif, remporté par le Réunionnais Lorrenzo Manzin (Total ? Direct Energie), devant Youcef Reguigui (Algérie) et Riccardo Minali (Nippo ? Delko - Provence). Mais pour connaître le vainqueur final de la 15e édition du Tour de Gabon, il fallait sortir les calculettes, afin d'additionner les bonifications des prétendants au maillot jaune. Ce dimanche matin, les favoris se tenaient en un mouchoir de poche. On comptait seulement 10 secondes entre le premier, l'Érythréen Natnael Tesfazion et le cinquième, l'Algérien Youcef Reguigui. En sachant qu'étaient distribuées trois, deux et une secondes à chacun des trois sprints intermédiaires, mais aussi dix, six et quatre seconde à l'arrivée... Lire aussi Gabon : la Tropicale Amissa Bongo fête ses 15 ans Une petite seconde pour la victoireÀ ce petit jeu c'est Jordan Levasseur (Natura4Ever ? Roubaix LM) qui a été le meilleur. En remportant le dernier sprint intermédiaire, il a empoché les deux petites secondes qui lui manquait pour dépasser Tesfazion, maillot jaune depuis cinq jours. Une joie pour le coureur français de 24 ans : « Il faut parfois savoir jouer, c'est ce qu'on a fait avec la dernière bonification, cela s'est avéré payant. C'est vraiment une...