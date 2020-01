Tropicale Amissa Bongo : un espoir africain nommé Paul Daumont

Mercredi 22 janvier, la 3e étape reliant Mitzig à Ndjolé, 186 km à travers la province du Woleu-Ntem, a été remportée au sprint par Biniam Hailu (Nippo ? Delko ? Provence). La journée a été marquée par deux grandes échappées, tout d'abord un petit groupe de cinq éléments emmené par Natnael Berhane (Cofidis), puis celle du professionnel angolais Gabriel Cole (Bai Sicasal) accompagné de Paul Daumont (Burkina Faso). Les deux hommes ont parcouru plus de quarante kilomètres en duo, avant de recevoir le renfort du Français Julien Antomarchi (Natura4Ever-Roubaix). Cela n'a pas suffi pour résister au retour du peloton. Malgré cela, pas de frustration pour Paul Daumont, élu coureur le plus combatif à l'issue de l'étape. Le jeune homme de 20 ans gardait le sourire à l'arrivée :« J'avais dans l'idée d'aller marquer des points au classement du meilleur grimpeur. Je me suis ensuite retrouvé avec le coureur angolais à l'avant, nous nous sommes bien entendus et nous avons creusé l'écart dans la descente. Malgré notre cohésion, à 50 kilomètres de l'arrivée avec le vent de face, je savais que nous avions très peu de chances d'aller au bout. Mais il fallait continuer malgré tout d'y croire. De toute façon, je préfère partir à l'avant plutôt que de rester tranquille toute la journée dans le peloton... »Lire aussi Gabon : la Tropicale Amissa Bongo fête ses 15 ans Une arrivée tardive dans le cyclismePartir en échappée, c'est...