Tropicale Amissa Bongo : l'équipe d'Érythrée fait une razzia !?

Sur le papier, l'étape de ce mardi 21 janvier ? la plus courte de cette 15e édition avec 107 kilomètres ? paraissait simple, après les 150 kilomètres de la veille et surtout avant les deux prochaines étapes, durant lesquelles le peloton devra parcourir 186 et 190 kilomètres. Pourtant, malgré la courte distance, la course a été animée ce mardi de bout en bout. Certains étaient déterminés à faire parler la poudre, et dès le départ les tentatives d'échappées se sont multipliées, mettant en difficulté une bonne partie du peloton. Rapidement, une partie de ce dernier s'est trouvé reléguée à plusieurs minutes d'un groupe d'une trentaine de coureurs. Parmi les hommes piégés, une partie des favoris : le maillot jaune Attilio Viviani et son coéquipier Natnael Berhane (Cofidis), Lorrenzo Manzin (Total-Direct-Énergie) ou encore Joseph Areruya (Rwanda) ont vu leur chance de remporter la quinzième édition de la Tropicale sacrément hypothéquée.Lire aussi Gabon : la Tropicale Amissa Bongo fête ses 15 ansLe coup tactique des ÉrythréensTrès bons grimpeurs, les coureurs de la sélection nationale d'Érythrée ont profité du profil un peu accidenté du parcours pour dynamiter la course. À l'origine de nombreuses échappées, ils ont dominé tactiquement les formations professionnelles. Parti à trois kilomètres de l'arrivée avec les deux Français Victor Lafay (Cofidis) et Jordan Levasseur (Natura4Ever-Roubaix), Natnael Tesfazion a su...