Trois supporters nommés pour les trophées The Best

Pas de supporters, pas de football.

Comme à son habitude, la FIFA se prépare à décerner ses différents trophées de fin de saison, intitulés The Best, et le trophée des supporters connaît désormais ses trois finalistes. Chacun d’entre eux a évidemment une histoire à raconter et ce seront les fans eux-mêmes qui décideront, par le vote, du vainqueur final. Parmi eux, on retrouve notamment Toto Iñiguez, supporter de Colón en Argentine, qui a eu la merveilleuse idée de ramener son nourrisson au stade et lui faire prendre le biberon en pleine tribune. Merci le réalisateur.…

JF pour SOFOOT.com