information fournie par So Foot • 07/05/2025 à 17:34

Trois supporters grenoblois vont se rendre à Annecy en trottinette pour le derby

Attention, ça monte !

Pour le dernier déplacement de la saison, trois supporters du Grenoble Foot 38 ont décidé de se rendre à Annecy en… trottinette (non électrique) ! Selon les informations d’Ici Isère, Hugues, Joran et Xhon de leurs prénoms vont parcourir 125 kilomètres pour aller soutenir leur club de cœur dans la capitale de la Haute-Savoie dans ce match entre le 7 e et le 8 e de Ligue 2.…

