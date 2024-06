information fournie par So Foot • 07/06/2024 à 17:10

Trois supporters arrêtés en marge du match Hong Kong-Iran

Pas de bol de se faire choper.

En marge de la rencontre opposant Hong Kong à l’Iran et comptant pour les éliminatoires du Mondial 2026, trois supporters Hongkongais ont été interpellés par la police pour « insulte » à l’hymne national chinois, rapporte l’AFP. Âgées de 18 à 31 ans, les trois personnes (deux hommes et une femme) risquent très gros. S’ils sont reconnus coupables, ils risquent en effet une peine allant jusqu’à trois ans d’emprisonnement et une amende de 50 000 dollars de Hong Kong (5900 euros).…

AD pour SOFOOT.com