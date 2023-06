information fournie par So Foot • 15/06/2023 à 22:40

Trois pays en lice pour accueillir le Trophée des champions cet hiver

Au moins, c’est plus proche que la Thaïlande !

Quelques semaines après le faux bond des organisateurs thaïlandais, qui empêche finalement la tenue du Trophée des champions le 5 août prochain à Bangkok comme il était prévu, la LFP a dû revoir ses plans. Et selon L’Équipe , ceux-ci n’incluent pas Toulouse, qui s’était proposé de l’accueillir à la date initiale. Comme indiqué il y a dix jours par Vincent Labrune dans une interview, le match entre le Paris Saint-Germain et le Téfécé se tiendra en hiver, et selon le quotidien, la date retenue est celle du 3 janvier. Reste à savoir où.…

LT pour SOFOOT.com