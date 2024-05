information fournie par So Foot • 16/05/2024 à 13:24

Trois matchs amicaux pour les U23 français avant les Jeux olympiques

Les Jeux olympiques se rapprochent pour Thierry Henry et sa bande.

Si on ne connaît pas encore la date exacte à laquelle l’ancien attaquant dévoilera sa liste, le programme des matchs de préparation est quant à lui connu. D’après les informations de L’Équipe , les Bleus affronteront d’abord le Paraguay le 4 juillet à Bayonne, avant de rejoindre leur camp de base près d’Aix-en-Provence. Ils enchaîneront ensuite avec deux matchs amicaux à Toulon, contre la République dominicaine et le Japon, les 11 et 17 juillet. Ces trois équipes sont qualifiées pour le tournoi olympique, mais n’affronteront pas la France en phase de poules.…

FL pour SOFOOT.com