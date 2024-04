Trois jeunes joueurs écopent d’une suspension de 20 ans après la violente agression d’un arbitre

D’après les informations de Foot Amateur et Ouest France , une agression d’un niveau de violence invraisemblable s’est produite samedi dernier, à Lyon. Après la rencontre opposant l’AS Bellecour Perrache au club de Pont-de-Chéruy en Départemental 2, catégorie U15 du District du Rhône et de Lyon, l’arbitre aurait été suivi par un groupe de joueurs avant d’être passé à tabac. « Alors que j’attendais le tram, j’ai vu un groupe de jeunes venir vers moi , a témoigné la victime. J’ai reconnu des joueurs. Ils m’ont encerclé et m’ont donné des coups de pied, des coups de genou au niveau des cuisses, et des coups de poing au niveau des côtes. »

Trois joueurs de l’AS Bellecour ont été mis en cause et suspendus 20 ans par la commission de discipline régionale, qui a également décidé d’exclure l’équipe U15 de la compétition. Les accusés nient pourtant toute implication, alors que l’avocat de la victime assure que cette dernière a reconnu ses agresseurs et que des caméras étaient installées dans la rue. L’arbitre a également mentionné des menaces de mort proférées par le numéro 9 lors de la rencontre : « Ne fais pas le chaud avec nous, je vais te tuer, on va te retrouver chez toi. » L’homme au sifflet a déposé plainte contre ses agresseurs après s’être vu accorder cinq jours d’ITT.…

AD pour SOFOOT.com