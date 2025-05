Trois insurgés présumés tués au Cachemire indien après la pire confrontation avec le Pakistan

Une affiche géante saluent le courage des forces armées indiennes lors du récent conflit indo-pakistanais, le 12 mai 2025 à Calcutta, en Inde ( AFP / DIBYANGSHU SARKAR )

Trois insurgés présumés ont été tués mardi dans la partie indienne du Cachemire lors d'une fusillade avec des militaires, le premier accrochage depuis l'attaque qui a fait 26 morts dans cette région et déclenché la plus grave confrontation militaire entre l'Inde et le Pakistan depuis des décennies.

Les attaques de drones, les tirs de missiles et les barrages d'artillerie qu'ont échangé les deux puissances nucléaires, rivales depuis leur douloureuse partition en 1947, ont fait plus de 70 morts, dont une quinzaine de soldats avant un cessez-le-feu samedi soir.

Depuis, la trêve tient malgré les promesses des deux camps de "répondre" à toute nouvelle agression.

Mardi, l'armée indienne a annoncé avoir tué trois insurgés présumés lors d'une fusillade avec des militaires après que la force spéciale anti-insurrectionnelle de l'armée indienne a reçu des informations selon lesquelles des insurgés se trouvaient dans la forêt de Keller, située dans l'est de l'Etat de Jammu-et-Cachemire.

- "Réponse ferme" -

Lundi soir, dans sa première adresse aux Indiens depuis le début des hostilités, le Premier ministre ultranationaliste hindou Narendra Modi, avait promis: "si une autre attaque terroriste vise l'Inde, nous lui apporterons une réponse ferme".

Photo diffusée par le Bureau d'information (PIB) montrant le Premier ministre indien Narendra Modi s'adressant à la nation après un cessez-le-feu avec le Pakistan, via une vidéoconférence à New Delhi, le 12 mai 2025 ( Bureau d'information indien (PIB) / - )

L'attentat du 22 avril n'a jamais été revendiqué mais New Delhi a aussitôt pointé du doigt Islamabad, qu'il accuse de soutenir les jihadistes cachemiris.

Le Pakistan, lui, assure n'avoir rien à voir avec cette attaque durant laquelle des tireurs avaient surgi des bois pour abattre sur un site touristique 26 hommes, majoritairement hindous.

Mardi matin, l'armée pakistanaise prévenait à nouveau: "qu'il n'y ait aucune ambiguité, toute nouvelle tentative de défier la souveraineté du Pakistan ou son intégrité territoriale suscitera une réponse rapide, globale et décisive".

- "Les pertes font partie du combat" -

Annonçant des pertes militaires pour la première fois depuis le début il y a une semaine des hostilités, l'armée pakistanaise a rapporté que "11 militaires ont été tués et 78 blessés" au sein de l'armée de terre et de l'armée de l'air.

Elle ajoute recenser "40 civils tués, dont sept femmes et 15 enfants, ainsi que 121 blessés, dont 10 femmes et 27 enfants" dans les frappes indiennes sur plusieurs villes du Cachemire pakistanais et dans plusieurs provinces pakistanaises.

De son côté, New Delhi recense 15 civils et cinq militaires tués.

Un membre de l'armée indienne contrôle un véhicule près de Pahalgam, au sud de Srinagar, le 22 avril 2025 après une attaque contre des touristes au Cachemire indien ( AFP / TAUSEEF MUSTAFA )

Dimanche soir, les hauts-gradés des deux camps s'étaient bruyamment félicités, photos et vidéos à l'appui, d'avoir rempli leur mission.

"Les pertes font partie du combat", avait concédé devant la presse le général AK Barthi, de l'armée de l'air indienne. "Mais la seule question est de savoir si nous avons atteint notre objectif. Et la réponse à cette question est un oui éclatant".

Des paramilitaires indiens en patrouille dans une rue à Srinagar, le 11 mai 2025 au Cachemire indien ( AFP / Sajjad HUSSAIN )

Il avait refusé de commenter les affirmations du Pakistan, qui dit avoir abattu cinq chasseurs indiens dont trois Rafale dernier cri de fabrication française. "Tous nos pilotes sont rentrés", s'était-il contenté d'assurer.

Parmi les militaires de l'aviation pakistanaise figurent des techniciens au sol mais également des membres d'unités navigantes.

- Trump et le nucléaire -

Comme ils se sont répondus sur le champ de bataille, les deux camps se répondent également dans la communication.

Lundi soir, le chef de l'armée pakistanaise, le général Asim Mounir, qui passe pour l'homme fort du pays selon les experts, a visité des soldats blessés à l'hôpital.

Photo diffusée par l'Inter Services Public Relations (ISPR) du Pakistan, montrant le chef d'état-major de l'armée pakistanaise, le général Asim Mounir (g), saluant un soldat blessé lors de la confrontation militaire avec l'Inde, à l'hôpital militaire combiné (CMH) de Rawalpindi, le 12 mai 2025 ( Pakistan's Inter Services Public Relations (ISPR) / - )

Mardi matin, le Premier ministre indien Modi a dit sa "reconnaissance éternelle" aux troupes qu'il a visité sur une base aérienne.

Si la rhétorique belliqueuse est toujours de mise dans les discours, sur le terrain, aucun incident significatif n'a été rapporté le long de la "ligne de contrôle" (LoC) qui sépare le Cachemire que les deux voisins se disputent.

A Chakothi, village pakistanais le long de la LoC, des enfants reprenaient l'école, après une fermeture de plusieurs jours en raison de l'intensité des échanges de tirs entre troupes indiennes et pakistanaises parfois à seulement quelques dizaines de mètres de distance dans le Cachemire.

Lundi, M. Trump a assuré avoir arrêté "un conflit nucléaire".

Tout avait démarré mercredi avant l'aube, lorsque des missiles indiens ont détruit sur le sol pakistanais des mosquées et des écoles coraniques que New Delhi présente comme des "camps terroristes". Une vingtaine de civils ont péri dans ces frappes.

Des élèves arrivent à leur école du village frontalier de Chakothi, près de la ligne de contrôle (LoC) au Cachemire pakistanais, le 13 mai 2025 après un cessez-le-feu entre l'Inde et le Pakistan ( AFP / Sajjad QAYYUM )

Le Pakistan a aussitôt riposté, replongeant les deux voisins dans les pires heures de leur dernier conflit ouvert en 1999.

Des responsables militaires des deux pays ont échangé au téléphone lundi soir, a fait savoir l'état-major indien.

Ils ont évoqué le maintien de la trêve et "se sont mis d'accord pour que les deux camps réfléchissent à des mesures immédiates pour réduire le nombre de soldats déployés sur les frontières", a-t-il ajouté.