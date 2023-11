Triste rechute pour Kalulu, indisponible quatre mois

Moins chanceux tu meurs.

Il va falloir être costaud. Un mois et demi d’absence à la suite d’une blessure musculaire, trois matchs, et puis de retour à l’infirmerie. Voilà le triste début de saison de Pierre Kalulu. Sorti sur blessure à Rome le premier septembre dernier, le Français de 23 ans avait dû attendre le 22 octobre dernier et le match contre la Juventus (0-1) pour refouler la pelouse. Une défaite au Parc des Princes (3-0) et un petit bout de rencontre lors du nul à Naples le week-end dernier (2-2), et voilà que Kalulu va devoir patienter à nouveau quatre mois. « L’AC Milan peut confirmer qu’il a été opéré ce jeudi pour réparer une rupture complète de son tendon fémoral gauche » , a précisé le club à travers un communiqué. L’indisponibilité est estimée à quatre mois.…

MD pour SOFOOT.com