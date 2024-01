Transports en commun : en Occitanie, la gratuité est étendue à tous les jeunes de 12 à 26 ans

Carole Delga à Saint-Malo, le 28 septembre 2023. ( AFP / DAMIEN MEYER )

"La précarité étudiante est trop forte dans notre pays", a fait valoir Carole Delga, présidente PS de la région.

Une mesure qui concerne désormais 1 million de personnes. Ce vendredi 12 janvier, l'Occitanie a étendu la gratuité des transports en commun à tous les jeunes de 12 à 26 ans, a annoncé Carole Delga, présidente PS de la région. C'est une première en Europe.

"La précarité étudiante est trop forte dans notre pays. On fait en sorte que le transport ne pèse pas sur le porte-monnaie des jeunes. Il y a un intérêt financier mais également écologique", a déclaré Carole Delga, en lançant officiellement l'opération à la gare Matabiau de Toulouse. Cette offre, baptisée + = 0 et réservée jusque là aux 16-26 ans, bénéficie en fait aux 12-16 ans depuis le 22 décembre. Via une application, les jeunes usagers peuvent valider leur trajet et bénéficier de la gratuité sur 21 lignes de train et 370 lignes de cars.

"Nous voulions vraiment une complémentarité entre les trains et les bus pour permettre le plus de mobilité possible. Le but est aussi d'habituer les plus jeunes à se déplacer en transports en commun", a indiqué la présidente de la région. Lancée en septembre dernier pour les jeunes de 16 à 26 ans, l'application a été téléchargée par 110.000 usagers.

En 2021, l'Occitanie avait instauré la gratuité des transports scolaires pour 180.000 jeunes, puis des trains pour les 18-26 ans. Ces initiatives ont permis d'enregistrer une plus forte augmentation de la fréquentation des trains régionaux qu'ailleurs en France - 20% de plus en 2023 par rapport à 2022 selon la région - et de multiplier par 10 en quatre ans le nombre de jeunes utilisant les transports en commun.