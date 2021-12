Transports : appel à une "grève massivement suivie" sur le RER B

Cet appel à la grève sur la ligne du RER B s'inscrit dans une série de mouvements sociaux dans les transports d'Île-de-France

(illustration) ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Les conducteurs de la SNCF opérant sur la ligne du RER B sont appelés à faire la grève jeudi 9 décembre par les syndicats CGT-Cheminots, SUD-Rail et FO-Cheminots pour dénoncer la dégradation des conditions de travail et réclamer des hausses des salaires, selon des tracts syndicaux. Le RER B, qui traverse la région parisienne du nord-est au sud-ouest, est exploité conjointement par la SNCF et la RATP. Cet appel à la grève concerne seulement les salariés de la SNCF. "Ligne B, ce jeudi 9 décembre, exprimons notre colère (...). Nos revendications sont légitimes", écrit SUD-Rail dans un tract adressé aux conducteurs et aux gestionnaires de leurs plannings. Le syndicat demande une "hausse générale des salaires", le "respect de la vie" des conducteurs ou l'amélioration des conditions de travail actuellement "dégradées" des gestionnaires des plannings.

Série de perturbations sur le le Transilien et le RER

La CGT-Cheminots appelle de son côté les conducteurs, gestionnaires des plannings, régulateurs du trafic et agents chargés de l'information sonore aux voyageurs en gare à une "grève massivement suivie" pour "ouvrir les yeux à une direction qui se veut aveugle". Le syndicat dénonce une politique d'"économies" faites au détriment des "emplois" et des "conditions de vie et de travail" des cheminots. La CGT proteste aussi contre l'utilisation d'"infrastructures et de matériels roulants vétustes".

Cet appel à la grève sur la ligne du RER B s'inscrit dans une série de mouvements sociaux en Île-de-France à la SNCF. La semaine dernière, les agents commerciaux en gare et contrôleurs du réseau Transilien (trains régionaux franciliens) étaient appelés à la grève pour dénoncer des suppressions de postes et la dégradation des conditions de travail.

Lundi, des appels à la grève perturbaient le trafic du RER C et de la ligne N. Selon la SNCF, deux RER C sur trois étaient supprimés, tandis que la moitié des trains de la ligne N étaient annulés. Également perturbé lundi, le trafic du RER E sera encore touché par une grève mardi. La SNCF prévoyait de faire circuler pendant ces deux jours quatre trains sur cinq sur une partie de cette ligne. Concernant le RER C, la CGT-Cheminots a exigé "la remise en circulation de tous les trains RER C supprimés par IDFM (Ile-de-France Mobilités, l'autorité régionale organisatrice des transports publics, ndlr) et Transilien" ainsi que "l'amélioration" des conditions de travail et de rémunération des conducteurs.