Transfert de Neymar : Darmanin a aidé le PSG à ne pas payer des dizaines de millions d'euros de taxes

Une nouvelle pièce dans la machine.

La justice s’interroge actuellement sur ce dossier mais Mediapart ne laisse plus de place au doute, dans un article publié ce jeudi : en 2017, Gérald Darmanin – alors ministre des Comptes publics – et son directeur de cabinet ont aidé le PSG, via des conseils fiscaux, à ne pas payer des dizaines de millions d’euros de taxes sur le transfert (à 222 millions d’euros) de Neymar, contre la jurisprudence de l’administration. Une affaire dans laquelle interviennent à l’époque, d’après le récit de Mediapart , le directeur général du PSG, Jean-Claude Blanc, le directeur de la communication du club Jean-Martial Ribes, le directeur de cabinet de Gérald Darmanin Jérôme Fournel, ainsi que le député macroniste et vice-président de l’Assemblée nationale Hugues Renson. Ce dernier rendait régulièrement des services au club de la capitale et bénéficiait de places gratuites au carré VIP du Parc des Princes. Selon les analyses faites à l’époque, la facture que le PSG a évité aurait été de plusieurs dizaines à plusieurs centaines de millions (jusqu’à 224 millions selon les avocats fiscalistes du club).…

JB pour SOFOOT.com