Transdev remporte le contrat d'exploitation du tramway de Melbourne pour 4,2 milliards d'euros

Transdev, associé au groupe australien John Holland, a remporté le contrat d'exploitation du tramway de Melbourne (Australie) d'une valeur de 4,2 milliards d'euros pour une durée de neuf ans, a annoncé jeudi l'opérateur de transports publics français.

Yarra Trams, vaste réseau de 24 lignes sur plus de 250 km de voies, était exploité depuis 2009 par l'autre grand groupe français de transport urbain et concurrent Keolis (filiale à 70% de la SNCF) avec l'entreprise locale Downer EDI.

"Le ministère des Transports et de la Planification de l'Etat de Victoria (Australie) a attribué à la co-entreprise entre Transdev (51%) et John Holland (49%) le contrat d'exploitation et de maintenance de Yarra Trams, le réseau de tramways de Melbourne, pour une durée initiale de neuf ans. Le contrat, qui sera repris par la co-entreprise en décembre 2024, se monte à 4,2 milliards d’euros (ou 6,8 milliards de dollars australiens)", indique l'opérateur dans un communiqué.

Yarra Trams se présente comme l'un des plus anciens réseaux de tramways et comme le plus grand du monde.

Il comporte 600 arrêts dans la capitale de l’Etat de Victoria et transporte plus de 147 millions de passagers chaque année. Une centaine de tramways de nouvelle génération d’une capacité de 150 passagers par rame viendront renforcer la flotte existante à partir de 2025, a précisé le groupe.

Ce contrat marque "le renforcement de nos activités en Australie, où nous opérons déjà un grand nombre de modes de transport: tramways, autobus, autocars et ferries", a déclaré Thierry Mallet, président-directeur général de Transdev, cité dans le communiqué.

Transdev et John Holland exploitent également dans le cadre de leur co-entreprise Yarra Journey Makers (YJM) les bus de la Région 9 (sud et est) de Sydney.

L'opérateur français codétenu par la Caisse des Dépôts à 66% et le groupe allemand Rethmann à 34% transporte au quotidien en moyenne 12 millions de passagers en France et dans le monde. En 2023, il a réalisé un chiffre d’affaires de 9,33 milliards d’euros.