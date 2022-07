Trafic aérien : plus de 25.000 vols seront annulés au mois d'août, dont plus de la moitié en Europe

Les compagnies aériennes et les aéroports ont prévu cette déprogrammation en raison d'un manque de personnel et d'appels à la grève.

Plus de 15 000 vols seront déprogrammés en Europe en août. ( AFP / KENZO TRIBOUILLARD )

Pas moins de 25.000 vols seront supprimés, en août prochain, dont près de 60% en Europe , selon les informations de Cirium, une entreprise spécialisée dans l'analyse du secteur aérien, relayées par Air Journal.

Un chiffre a priori impressionnant mais dont l'ampleur est relative, au regard des quelque 3 millions de vols prévus le mois prochain dans le monde. Précisément sur le Vieux continent, les 15.788 annulations prévues représentent près de 2% du programme international de vol.

En France, mais aussi dans tous les pays de l'Union européenne, les compagnies doivent offrir au passager une alternative : remboursement du billet sous 7 jours ou le reclassement sur un autre vol vers la destination choisie dans des conditions de transports similaires. Dans certaines situations, les compagnies peuvent offrir un geste commercial pouvant atteindre 600 euros.

Selon Cirium, la compagnie aérienne turque Turkish Airlines est la compagnie qui a enregistré le plus grand nombre d'annulations en Europe, avec 4.408 décollages supprimés , dont la moitié à Istanbul et un quart vers la Russie. Viennent ensuite la compagnie British Airways, avec 3.600 annulations , EasyJet avec 2.045 suppressions , Lufthansa avec 1.888 annulations et Wizz Air avec 1.256 déprogrammations . Ailleurs, la compagnie brésilienne Azul a retiré 2.133 vols , la Coréenne du sud Korean Air 2.033 et l'Indienne IndiGo 2030.