"Tout va bien avec Eric Dupond-Moretti", assure Gérald Darmanin

Le ministre de l'Intérieur est revenu vendredi matin sur ses "divergences" avec le garde des Sceaux, après que la presse se soit fait l'écho d'une passe d'armes entre les deux hommes à propos du soutien de l'élu du Nord à Xavier Bertrand.

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin le 23 juin 2021 à l'Elysée. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Eric Dupond-Moretti et Gérald Darmanin sont-ils réconciliés ? Après leur clash de mercredi , rapporté par de nombreux médias, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a assuré vendredi 25 juin sur France Bleu Nord que tout allait bien avec son homologue de la Justice.

"J'ai une relation franche avec Eric Dupond-Moretti, qui est un homme de bien, un homme qui est engagé. On a parfois des divergences . On en a eu", a expliqué le ministre. "J'ai considéré qu'il fallait souligner la victoire importante de Xavier Bertrand au premier tour, qui manifestement avait été reconnu pour son bilan. On a eu quelques divergences, mais tout va bien avec Eric Dupond-Moretti , que j'ai vu deux fois hier et avec qui je continue à travailler pour les affaires de la nation", a-t-il poursuivi.

Mercredi avant que ne débute le Conseil des ministres, selon plusieurs sources concordantes, Eric Dupond-Moretti avait reproché à Gérald Darmanin d'avoir félicité Xavier Bertrand, son ex-mentor, pour son score au premier tour des régionales, et l'avait accusé de "trahison". Le ministre de l'Intérieur lui avait rétorqué : "Commence par gagner une élection!"

M. Dupond-Moretti était candidat aux régionales sur la liste LREM menée dans les Hauts-de-France par Laurent Pietraszewski, également membre du gouvernement. Cette liste a été éliminée au 1er tour et a appelé à voter pour M. Bertrand au second. M. Darmanin, candidat aux départementales du Nord, s'était félicité mardi, dans un reportage sur France Inter, de son score dans son canton "six fois mieux que la liste Pietraszewski". Il avait également réitéré sa proximité avec son "ami", Xavier Bertrand, "récompensé pour son bilan".

"Vous ne m'avez jamais entendu critiquer le bilan du président sortant", a encore dit Gérald Darmanin. "J'ai été le directeur de campagne de Xavier Bertrand en 2015. (...) J'ai toujours une amitié particulière pour Xavier Bertrand. Moi je ne trahis pas mes amis. Xavier Bertrand est un ami. Mais ca ne veut pas dire que je suis d'accord avec lui sur l'analyse nationale", a-t-il assuré.