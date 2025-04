information fournie par So Foot • 30/04/2025 à 18:46

Tous les nommés aux trophées UNFP 2025

Les traditionnelles bagarres de fin de saison.

Les listes pour les trophées UNFP sont tombées. La 33 e cérémonie de célébration des talents du football français se tiendra le dimanche 11 mai 2025 à partir de 18h45. Comme chaque année, les meilleurs joueurs, joueuses et entraîneurs seront récompensés par leurs pairs. Pour rappel, ce sont bien les joueurs et les entraîneurs qui votent entre eux pour désigner les lauréats , via un logiciel centralisé, dans chaque vestiaire, sous la supervision d’un représentant de l’UNFP. Du sérieux.…

CV pour SOFOOT.com