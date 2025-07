« Tous les joueurs ont été exceptionnels », a reconnu Simone Inzaghi après la victoire d'Al-Hilal face à Manchester City

Les riches ont mangé les riches.

Au terme d’un match dingue, Al-Hilal est venu à bout de Manchester City en 8 es de finale du Mondial des clubs au terme des prolongations (3-4) dans la nuit de lundi à mardi. Une performance XXL de l’équipe saoudienne, entraînée depuis le début du mois de juin par Simone Inzaghi. Le vice-champion d’Europe avec l’Inter n’a pas boudé son plaisir à l’issue de la rencontre : « Nous savions qu’il fallait réussir quelque chose d’extraordinaire si nous voulions battre Manchester City et c’est exactement ce que les garçons ont fait, ils ont été magnifiques […] Nous devions être extraordinaires parce que Manchester City… et bien on connait tous cette équipe. Nous avions à gravir un Everest sans oxygène pour gagner et nous l’avons fait ». …

LB pour SOFOOT.com