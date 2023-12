Tourisme: Karavel racheté par le groupe emirati Adnec

Le groupe diversifié Adnec, filiale d'un des grands fonds souverains d'Abou Dhabi, a annoncé mardi l'acquisition du voyagiste français Karavel (Fram, Promovacances), pour un montant non dévoilé, selon un communiqué.

"Karavel est l'un des plus grands groupes touristiques en France, qui propose des voyages organisés dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) grâce à son site internet et son réseau d’agences physiques", met en avant Adnec, qui se décrit comme "un leader international dans le domaine du tourisme d'affaires et de loisir".

Karavel - qui détient les marques Promovacances, Fram, PartirPasCher, ecotour, abcroisière, Promocroisière - indique sur son site internet détenir un total de 150 agences de voyages pour un millier de salariés, et faire voyager chaque année 600.000 personnes.

Le groupe français, lancé en 2000, était détenu majoritairement depuis 2018 par le fonds d'investissement Equistone, après avoir appartenu à la société de gestion LBO France.

"Cette acquisition reflète la mise en œuvre active de la stratégie de diversification géographique d’Adnec au sein de ses secteurs clés. Cela renforcera l'expansion internationale du groupe tout en stimulant la croissance et l'expansion de Karavel sur de nouveaux marchés", met en avant le groupe emirati.

Adnec détient un large portefeuille regroupant divers pôles tels que l'hôtellerie, la restauration, les services, l'événementiel, le tourisme et les médias.

"Karavel rejoindra le portefeuille touristique du groupe Adnec, qui comprend Tourism365 et ses filiales Capital Experience, Capital Travel, Capital Holidays, Etihad Holidays et Capital Drive", précise le communiqué.

"Les opportunités offertes par notre intégration au groupe Adnec sont prometteuses", souligne Alain de Mendonça, co-fondateur de Karavel, qui évoque la "construction d'une marque touristique qui tisse un lien entre l'Europe et Abou Dhabi".

La finalisation de l'opération "reste soumise à l'approbation des autorités réglementaires et aux conditions habituelles de clôture", est-il indiqué.