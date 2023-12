information fournie par So Foot • 14/12/2023 à 21:57

Toulouse valide sa qualification en Autriche

Maître de son destin européen, Toulouse s'en est allé cueillir le LASK, à Linz (1-2). Les Violets poursuivent leur aventure en Ligue Europa, au détriment de l'Union saint-gilloise. Loin du tumulte de la Ligue 1, Toulouse aura bien quelque chose à fêter en cette fin d'année 2023.

LASK 1-2 Toulouse

Buts : Ljubičić (61 e ) pour les Schwarz-Weißen // Dallinga (54 e ) et Suazo (83 e ) pour le Téfécé

En ballottage favorable pour terminer deuxième de la poule E et rallier les barrages de la Ligue Europa, Toulouse a validé sa qualification au Waldstadion de Linz, à la suite d’un succès travaillé et laborieux, qui fera date dans l’histoire des Violets (1-2). Pendant que l’Union saint-gilloise matait Liverpool, en vain (2-1), les joueurs de Carles Martinez Novell ont fait mieux qu’assurer l’essentiel : poursuivre leur parenthèse européenne enchantée, et faire oublier – au moins le temps d’un match en semaine – leur saison interne bien morose.…

Par Alexandre Lazar pour SOFOOT.com