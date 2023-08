information fournie par So Foot • 04/08/2023 à 13:08

Toulouse signe une collaboration avec un club new-yorkais

« We are the world ! »

Propriété du groupe Red Bird, une holding américaine, et ayant eu près de 15 nationalités différentes dans son vestiaires la saison dernière, le Toulouse FC continue de s’ouvrir à l’international. Le Téf a signé une collaboration « stratégique et technique » avec le club new-yorkais du FC Harlem pour les cinq prochaines années. Le club toulousain s’engage ainsi à apporter son soutien actif au développement de l’académie du FC Harlem ainsi que de son programme d’élite. Cet accord prévoit d’ailleurs la création du « programme Grassroot », conçu pour les jeunes âgés de 6 à 12 ans, dédié à la communauté du club new-yorkais.…

TM pour SOFOOT.com