Toulouse et Rennes stagnent ensemble

Toulouse 0-0 Rennes

Un duel d’européens, mais un match pour le maintien.

Tous les deux qualifiés pour les barrages de Ligue Europa en difficulté en championnat, Toulouse et Rennes n’ont pas pu faire mieux que 0-0, ce dimanche. Toujours déployés dans ce système avec trois centraux, les Rouge et Noir n’ont toujours pas gagné en sérénité défensive. Une faiblesse sans doute pointée par les Toulousains, dont le pressing haut a déstabilisé l’arrière-garde rennaise. Des mauvaises relances par-ci, des interventions en retard par-là et deux biscottes, déjà, après dix minutes de jeu. Le TFC a tenté d’en profiter, mais Steve Mandanda a calmé les ardeurs de Thijs Dallinga. Le gardien rennais a dû sortir de sa surface pour stopper l’attaquant qui partait seul, puis il a sauvé les meubles sur les tentatives de César Gelabert ou encore Gabriel Suazo, tout en assistant encore une fois au festival d’erreurs de sa défense, emmenée par un Warmed Omari toujours au fond du trou et pas loin de voir rouge pour une faute insensée au niveau du rond central. Un vrai calvaire pour les Rennais, qui ont perdu Lorenz Assignon sur blessure dans un premier acte où seul Guela Doué, son remplaçant, a réussi à chauffer les gants de Guillaume Restes d’une frappe lointaine.…

CG pour SOFOOT.com