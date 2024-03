Touché par un cancer, Sven-Göran Eriksson réalise son rêve d’entraîner Liverpool

Lors d’un match caritatif entre les légendes de Liverpool et celles de l’Ajax Amsterdam ce samedi, Sven-Göran Eriksson a réalisé son plus grand rêve : entraîner Liverpool. Avant la rencontre, l’ex-sélectionneur de l’Angleterre (2001-2006) de 76 ans, atteint d’un cancer du pancréas, a été ovationné par le stade d’Anfield, plein à craquer, avec en fond le mythique You Will Never Walk Alone . …

TM pour SOFOOT.com