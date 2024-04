Touché à la tête, Raphaël Varane a joué un match de Coupe du monde « en mode pilote automatique »

Après le rugby, c’est au foot d’ouvrir le débat.

Dans un entretien à L’Équipe , Raphaël Varane s’est confié sur les commotions cérébrales qu’il a subies au cours de sa carrière et appelle les acteurs du football à ouvrir les yeux sur la question. « Quand on regarde trois des pires matches de ma carrière, il y en a au moins deux avant lesquels j’avais eu une commotion quelques jours plus tôt : face à l’Allemagne en quarts de finale de la Coupe du monde 2014 (0-1) et avec le Real Madrid contre Manchester City en huitièmes de finale de Ligue des champions 2020 (1-2), récapitule le défenseur qui a depuis pris sa retraite internationale. En 2014, on joue contre le Nigeria en huitièmes de finale (2-0). En début de deuxième période, il y a un centre où je prends le ballon sur une tempe, et je finis ma course dans les filets du but adverse. Je termine le match, mais je suis en mode pilote automatique. » …

VD pour SOFOOT.com