Tottenham s’offre une pépite israélienne

Un accord Manor.

Manor Solomon s’est engagé avec Tottenham, à la suite de l’expiration de son contrat avec le Shakhtar. Prêté à Fulham par le club du Donbass après le déclenchement de la guerre en Ukraine, l’attaquant israélien de 23 ans va évoluer dans un autre club londonien, et ce jusqu’en 2028. Son contrat a été signé « sous réserve de l’obtention d’une autorisation internationale et d’un permis de travail » , précise le communiqué de Tottenham. L’international a inscrit 5 buts en 24 rencontres cette saison avec Fulham et les Spurs poursuivent leur mercato après avoir déjà signé James Maddison et le gardien Guglielmo Vicario.…

GD pour SOFOOT.com