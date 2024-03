information fournie par So Foot • 30/03/2024 à 18:58

Tottenham grille la politesse à Luton, Chelsea patine

En course avec Aston Villa pour la quatrième place de Premier League, Tottenham est revenu (provisoirement) à hauteur des Villans en signant sa quatrième victoire de rang, contre Luton Town (2-1). Un succès qui ne s’est dessiné qu’à la 86 e minute, avec le but de la délivrance signé Son Heung-min, évidemment. Embourbé dans le ventre mou (avec encore deux matchs en retard), Chelsea s’est de son côté fait accrocher par Burnley (2-2), malgré l’expulsion de Lorenz Assignon dès la 40 e (pour un deuxième carton jaune récolté) et le doublé de Cole Palmer : le gaucher de 21 ans en est à 13 buts en 24 matchs de PL avec les Blues .

