12/01/2024 à 09:31

Tottenham débourse 25 millions d’euros pour un nouveau défenseur central

Tottenham à réaction.

Orphelins d’Eric Dier, parti au Bayern Munich alors que son contrat expirait dans six mois, les Spurs ont réagi au quart de tour et ont lâché un petit pactole pour s’offrir les services du défenseur central roumain en provenance du Genoa, Radu Drăgușin. La transaction devrait avoisiner les 25 millions d’euros (plus 5 de bonus) alors que le contrat du joueur s’étale jusqu’à 2030.…

