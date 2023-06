Tottenham danse le Maddison

Le grand chambardement ?

Après une saison très décevante et la non qualification pour une coupe d’Europe, Tottenham a décidé de faire le grand ménage : un nouveau coach, Ange Postecoglou, un possible départ de Harry Kane, et désormais la signature de James Maddison en provenance de Leicester contre une quarantaine de 40 millions d’euros, qui viennent au meilleur moment dans les caisses des Foxes , récemment relégués. La deuxième recrue récente des Spurs après le portier d’Empoli Guglielmo Vicario.…

AC pour SOFOOT.com