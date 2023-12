Tottenham calme Everton, MU sombre à West Ham

Retour à la réalité pour les Toffees .

Fort de quatre victoires consécutives en Premier League, Everton espérait bien frapper un grand coup à Tottenham ce samedi après-midi. Mais les Spurs , qui vont mieux depuis deux matchs, ont stoppé les hommes de Sean Dyche (2-1), grâce notamment à vingt premières minutes flamboyantes. Richarlison, d’un plat du pied droit, ajuste Jordan Pickford après un excellent travail de Pedro Porro sur la droite (1-0, 9 e ) pour ouvrir rapidement le score, puis Heung-Min Son double la mise en étant à l’affut d’un ballon repoussé par le gardien d’Everton sur une frappe de Brennan Johnson (2-0, 18 e ) . Le break en poche après le onzième but du Sud-coréen en championnat, Tottenham faiblit petit à petit et laisse de nombreuses opportunités aux Toffees avant la pause (39 e , 40 e , 42 e , 45 e +2), mais Guglielmo Vicario est vigilant. Et lorsque le portier italien est battu par Dominic Calvert-Lewin (51 e ) ou James Garner (62 e ), il est sauvé respectivement par la VAR – pour une faute d’André Gomes sur Emerson – et son poteau.…

