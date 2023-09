Tottenham accroche Arsenal, Chelsea pique sa crise

Dimanche de folie en Premier League. Arsenal a mené deux fois, mais a dû se contenter d'un point contre son voisin Tottenham (2-2). Dans le même temps, Liverpool, vainqueur 3-1 de West Ham, et Brighton, qui s'est débarrassé de Bournemouth, grimpent sur le podium. En revanche, Chelsea, battu par Aston Villa, ne voit toujours pas le bout du tunnel.

Montez le Son !

Tottenham a tenu tête à Arsenal ce dimanche dans un North London Derby très disputé (2-2). Cristian Romero a pourtant vécu une sale journée. L’Argentin a dévié dans son propre but une frappe de Bukayo Saka, prenant Guglielmo Vicario à contre-pied (26 e ). Il a aussi concédé un penalty en commettant une faute de main, permettant à Saka de marquer par lui-même cette fois (54 e ). Arsenal n’a cependant pas réussi à tenir son avantage, malgré un bon David Raya. Préféré à Ramsdale, l’Espagnol a signé deux belles parades face à Brennan Johnson (39 e , 42 e ). Mais il n’a rien pu faire lorsque Heung-min Son a coupé le centre de James Maddison pour égaliser une première fois (42 e ). Une minute et demie après le penalty de Saka, le duo infernal des Spurs s’est remis en action : Maddison a chipé le ballon dans les pieds de Jorgino et offert sa deuxième assist à Son (55 e ). Pas de vainqueur, donc, et les deux équipes restent invaincues, à quatre points de la tête.…

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com