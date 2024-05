Top 8 : Quand Zidane fait faux bond à Marseille

Enfant de la Castellane, Zinédine Zidane chérit fortement ses racines marseillaises. Mais cela ne l’a pas empêché d’esquiver moult occasions de démontrer l’étendue de son amour pour l'OM et la cité phocéenne, qui l'a si souvent attendu, comme c'était encore le cas mercredi… Et ça, c’est pas très bieng.

→ La flamme s’éteint

En ébullition pour l’arrivée de la flamme olympique, Marseille n’attendait personne d’autre que Zinédine Zidane ce mercredi soir pour allumer la vasque sur le Vieux-Port. Qui de mieux que le légendaire numéro 10 des Bleus, qui est né et a grandi dans les Quartiers nord, pour ponctuer ce jour de fête pour le sport français ? Raté. Le Marseillais était à Miami ce week-end pour le Grand Prix de Formule 1 en tant qu’ambassadeur d’Alpine, mais il était absent pour un événement qui n’arrive qu’une fois dans une vie à Marseille. Pour voir des footballeurs associés à la citée phocéenne avec la flamme, il faudra donc se rabattre sur Basile Boli, Jean-Pierre Papin, Valentin Rongier, Didier Drogba ou Éric Di Meco. C’est bien, aussi.

Ça y est la Flamme Olympique est en France, à @marseille ! 🔥 Oh qu'elle est belle 🤩 – That's it, the Olympic Flame is in Marseille, France! 🇫🇷#Paris2024 pic.twitter.com/DHeq20raJU…

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com