Top 7 : Cristiano Ronaldo en pleurs

Les pleurs de Cristiano Ronaldo après son penalty manqué contre la Slovénie ce lundi soir sont loin d’être les premiers de la star portugaise de 39 ans. Retour sur les 7 autres fois où CR7 a craqué sur le terrain ou en dehors, en espérant que la prochaine soit vendredi soir après une victoire des Bleus.

⇒ En Arabie saoudite

Cristiano Ronaldo est un homme qui ne s’interdit pas de pleurer. Et ces dernières semaines, il ne s’est pas arrêté. Après son penalty arrêté par le Slovène Jan Oblak lundi soir, le capitaine du Portugal n’a pas pu retenir ses larmes… alors même que le match était loin d’être terminé et a fini par être remporté par sa sélection. Il y a presque un mois jour pour jour, on l’avait quitté inconsolable, allongé sur la pelouse et entouré par son staff, après la défaite de son équipe d’Al-Nassr aux tirs au but en finale de Coupe du Roi face à son rival d’Al-Hilal. La légende dit qu’il pensait au niveau de ses coéquipiers.

Cristiano Ronaldo est INCONSOLABLE après la défaite aux tirs au but d'Al Nassr face à Al Hilal en finale de Coupe du roi des champions 🥺#AlHilalAlNassr pic.twitter.com/xLozSBYr9T…

Par Lucie Lemaire pour SOFOOT.com