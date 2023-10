information fournie par So Foot • 10/10/2023 à 20:59

Top 5 : Les plus belles célébrations du football français

Plusieurs fois ces dernières décennies, le foot français, de clubs ou de sélection, a réussi à rassembler le public au-delà du résultat pour fêter des aventures collectives. À l'occasion de l'exposition Victoire ! La fabrique des héros au musée de l'Armée - Invalides, retour sur cinq célébrations qui montrent cela.

Du 11 octobre au 28 janvier, le musée de l'Armée (Invalides) consacre son exposition Victoire ! La fabrique des héros à la façon dont on perçoit la victoire militaire, politique, culturelle ou sportive à travers le monde et l'histoire.

1/ Saint-Étienne 1976

Le 12 mai 1976 ne restera malheureusement pas au panthéon victorieux du football français. La faute aux poteaux carrés de Hampden Park et à un sublime coup franc signé Franz Roth qui offre une troisième Coupe des clubs champions au Bayern devant l’AS Saint-Étienne. Le lendemain, en revanche, est encore dans toutes les têtes de celles et ceux qui ont accueilli les Verts à Paris, à leur retour de Glasgow. À bord de leurs Renault R5 vertes, la bande de Robert Herbin remonte les Champs-Élysées au milieu d’une marée humaine venue réconforter leurs héros. Ce jour-là, le président Valéry Giscard d’Estaing attendra les joueurs du Forez pendant une heure et demie, mais l’essentiel est ailleurs : si l’ASSE n’est pas reine d’Europe, elle vient de gagner le cœur de millions de concitoyens français pour l’éternité.…

