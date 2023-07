information fournie par So Foot • 06/07/2023 à 15:50

Tony Vairelles condamné à 18 mois de prison ferme

Le bout du tunnel ?

Plus de dix ans après la fusillade dont l’ancien footballeur Tony Vairelles est accusé d’être le commanditaire, la cour d’appel de Nancy a rendu son verdict ce jeudi. Et Vairelles est condamné à 18 mois de prison ferme. Durant cette soirée de 2011, l’attaquant, présent dans une boîte de nuit d’Essey-lès-Nancy avec ses trois frères, s’en serait pris aux vigiles à coups de battes de base-ball, avant que la situation ne dégénère en règlement de comptes par armes à feu. Tony Vairelles a toujours clamé son innocence, malgré les multiples sanctions dont il a écopé. D’ailleurs, en mai dernier, le procureur avait réclamé cinq ans de prison dont deux en sursis à son encontre. Cette nouvelle peine de 18 mois pourra toutefois être aménagée et lui évitera la prison.…

AC pour SOFOOT.com